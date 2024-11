Über die Sendung

Der MiXXer – die Sendung mit dem MiXgerät, will Spass machen und eine Lanze brechen für fast jede musikalische Stilrichtung; schliesslich gilt: es gibt noch «Knaller» in jedem Genre! Lasst Euch überraschen und entscheidet selbst ob ihr gerade Hits oder Anti-Hits?! auf die Ohren bekommt… In jedem Fall schmeisst der MiXXer in jeder Sendung doch eine Hauptzutat in den Cocktail, egal ob Band, Künstler, Thema oder sonst was…Cheers!