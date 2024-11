Sendung vom 19. November 2024

Heute geht es bei uns um folgende Fragen: Welches Vermächtnis bringt die Fussballeuropameisterschaft für den Frauensport? Es brauche aber konkrete Massnahmen, wie der Boom kanalisiert werden könne – etwa mit Ausbildungen und Sportplätzen. Dann blicken wir ins Ausland, zuerst nach Serbien

Da stellen Demonstrierende die Frage: Wer ist für den Einsturz des Bahnhofsgebäudes verantwortlich? Der Vorwurf: Am Bau sei gepfuscht worden. Und schliesslich: Wer sitzt im Parlament in Sri Lanka? Das linke Bündnis National People’s Power holt sich zwei Drittel der Parlamentssitze. Gibt es künftig mehr soziale Gerechtigkeit in Sri Lanka?