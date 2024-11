Das Lied von Glück, Hello Darkness – The Cure Spezial. Abbazappa – RaBe bringt am 19.Nov. *20 Uhr* grossartige Songs, vom Brand Neuen The Cure Album, Songs of a lost World, neue Single von Lausch, New Wave Klassiker von Ric Ocasek und ein wunderbares November Gedicht von Heinrich Seidel. Merci und wir hören uns online rabe.ch oder dab+

279 Sendung 19 Nov.2024 *20 Uhr*

Gespielte Lieder: The Cure Album Song of a lost World 2024

01 LAUSCH – Luck 2024

02 The Cure – A Fragile Thing feat Heinrich Seidel NOVEMBER (Gedicht zum Herbst) 2024

03 The Cure – Drone-Nodrone 2024

04 The Cure – I Can Never Say Goodbye 2024

05 The Cure – And Nothing Is Forever 2024

06 The Cure – All I Ever Am 2024

07. The Cure – Fascination Street 1989

08 The Cure – It Can Never Be The Same LIVE 2018

09 Ric Ocasek – Hello Darkness 1986

10 The Cure – Endsong 2024