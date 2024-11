Eklig, schön, zu alt – Das Verhältnis zu meinem Körper

Kleine Speckröllchen am Bauch, stinkige Achseln, eine bucklige Haltung im Sitzen – Mit so vielem sind wir nicht zufrieden an unserem Körper. Müssten wir ihn nicht eigentlich lieben, wie er ist? Aber was, wenn das nicht gelingt? Wie ändern wir unsere Körperideale? Und was gehört eigentlich alles noch zum Körper dazu? Das in der Sendung die unter die Haut geht.

Okay ist gut genug

Mona Siegenthaler nimmt uns in ihrer Recherche mit auf eine persönliche Reise. Von Selbstoptimierung zu Selbstakzeptanz – mit dem «Body Neutrality»- Ansatz lernt sie, ihren Körper nicht mehr am Aussehen zu messen.

Empfehlung von Mona Siegenthaler: Ein Ted Talk zu Body Neutrality

Meine Haut, ein Mosaik

Francis Büchler leidet an der Hautkrankheit Vitiligo. Stellen auf seiner Haut färben sich weiss, sein Körper fällt damit aus der Norm. Wie beeinflusst das Francis’ Verhältnis zu seinem Körper? Wie geht er damit um, wenn ihm auf der Strasse lange Blicke zugeworfen werden, oder ein Kind auf ihn zeigt? Das wollte Anne Estermann von ihm wissen.

Hier findest du die Matura Arbeit von Francis Büchler zu Vitiligo

Mein Körper – Meine Medikamente

Sam*, Mara und Ra nehmen täglich Medikamente zu sich. Sam* macht eine Hormontherapie. Mara nimmt Medikamente wegen Schmerzen und Endometriose. Ra wegen chronischer Depression. Ob und wie sie ihre Medikamente als Teil des eigenen Körpers wahrnehmen, macht Mischael Escher mit der Collage von Interviewausschnitten hörbar.

Apropos Sendungstipp aus dem DracheNäscht Bern: Quacksalber von Matthias Flückiger.

Songs: