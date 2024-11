Jonathan Wegenast: Stand Up Comedian bei Botz3000

Warum wird man Stand-Up-Comedian und wie fängt man am besten an? Heute führt Anika ein Live-Interview mit Jonathan Wegenast, Komiker und Mitbegründer von Stand-Up Bern(!).

In der Rubrik „Im Fium“ hat sich Milena mit dem Thriller „Don’t Worry Darling“ (2022) auseinandergesetzt. Ein Film, der viele Pop-Fans in die Kinosääle geholt hat. Warum? Harry Styles war in der Hauptrolle.

Micha hat jemanden auf der Strasse gefragt, welcher Song für diese Person eine besondere Bedeutung hat.

Ausserdem gibt es einen „Chotzdoch“-Beitrag von Karin. Es gibt Situationen, die man niemanden wünscht.

Schliesslich gibt es, wie gewohnt, Botz3000-Ausgehtipps für die restliche Woche, präsentiert von Emily.