Sendung vom 21. November 2024

Wie verbreitet ist Queerfeindlichkeit in der Schweizer Bevölkerung? Das wollte eine Studie von GFS Bern wissen. Das Meinungsforschungsinstitut hat die Studie m Auftrag von Amnesty International Schweiz, Queeramnesty, Dialogai und den Dachverbänden TGNS, Intraction, Pink Cross und LOS durchgeführt. Gestern hat Amnesty International Schweiz die Ergebnisse der Studie an einer Medienkonferenz vorgestellt. Wir haben im Anschluss an die Medienkonferenz mit den verschiedenen Dachverbänden über die Studienergebnisse gesprochen.

Im zweiten Teil der Sendung beschäftigen wir uns mit den Vororten der Schweizer Städte. Denn die neue Ausstellung im Kornhausforum steht unter dem Titel «Vorortschweiz». Wir haben uns die Ausstellung angeschaut.