Sendung vom 22. November 2024

Gestern wurde die Demokratieinitiative eingereicht. Eine Initiative, die schon während der Sammelphase wiederholt im Fokus der Medien stand. Die meisten dürften also schon das eine oder andere Mal davon gehört haben. Doch was fordert die Initiative genau? Darüber sprechen wir mit Luzia Germann, sie ist Mitglied des Berner Lokalkomitees der Initiative.

Im zweiten Teil der Sendung fragen wir uns: Was wenn Kassandra heute leben würde? Bettina Glaus versetzt in ihrem neusten Theaterprojekt «Kassandra und keine mehr» die Figur Kassandra aus der mythologischen Erzählung des antiken Griechenlands in die Gegenwart.

Und als Radioblog gibt es eine satirische Kurzgeschichte von Ursi Grimm.