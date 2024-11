Was wäre der Dezember ohne den legendären Dezämber Kaländer? Vom Montag 2. Bis am 24. Dezember gibt es in den RaBe-Morgenshows wieder jede Menge abzustauben. Hört rein! Macht mit! Und öffnet jeden Tag eines der wunderbaren Törchen und gewinnt unglaublichen Preise. Eins ist klar: „Da cha dr Samichlous iipacke!“ Kuck selber:

Eine Wellnessauszeit für zwei Personen mit zwei Übernachtungen im «Mönch» Superior Zimmer im BEATUS Wellness- & Spa-Hotel in Merligen-Thunersee, BEATUS Kulinarik (Frühstücksbuffet, mittags Salatbuffet und Suppe, nachmittags „Blechchueche“ und abends Menu mit Auswahlmöglichkeiten – exklusive Getränke), Zutritt zur 2‘000m grossen Wellness-Oase, tägliches Sport- & Entspannungsprogramm und werktags begleitete Ausflüge mit den Natur Guides. beatus.ch

Die robusten wasserdichten Bluetooth-Boxen ROCKSTER GO 2 von Teufel – mit druckvollem Sound und langer Akkulaufzeit – mehr Infos auf teufel.ch

Wunderbare Flizzer von 3R – Original Davoser Schlitten.

Mit gutem Grund wurde der 3R Original Davoser zum Symbol für die sprichwörtliche Schweizer Qualität. Die Schlitten- und Rodelherstellung beruht auf unserer Kernkompetenz, dem Biegen von Holz. Noch heute werden bei 3R ORIGINAL DAVOSER ausschliesslich Eschen aus FSC-zertifizierten Ostschweizer Wäldern für die Schlitten verwendet. Alle Infos findet ihr unter schlitten.ch

Wellness-Wochenenden für zwei Personen mit Übernachtung in einer Junior Suite im Waldhotel Doldenhorn oder im Doppelzimmer Landhaus im Landgasthof Ruedihus in Kandersteg. Mit Willkommensdrink, Tee & Kuchen, freie Nutung des Wellnessbereichs und schönem Frühstück. Allie Infos unter doldenhorn.ch

Ein auf dich massgeschneidertes Vinyl-Jahresabo unseres Lieblings-Plattenladens, dem Rockaway Beach an der Spychergasse 35 in Bern. Vinyls, Merch, Konzerte und vieles mehr unter rockawaybeach.ch

Eintritte die Wasserwelt Rulantica und den Europa-Park in Rust. 2024 erneut zum besten Freizeitpark der Welt gekührt! Wie, wo, was unter europapark.de

Nintendo Switch, OLED-Modell mit Mario & Luigi: Brothership von Nintendo.ch

6-Gang Schlemmermenues für zwei, in der wunderbaren Haberbüni im Liebefeld (Lieblingsbeiz!). Infos zu schlemmen unter haberbueni.ch

Kaffee-Abos aus der Adrianos Kaffee Welt. Jetzt unter adrianos.ch auschecken!

Eintritte in den Aquaparc in le Bouveret. Spass für die ganze Familie seit 25 Jahren, in einer tropische Landschaft mit Grotten, Wasserfällen, Wellenbädern und Höhlen am Rhônedelta am Lac Leman. Alles unter auqaparc.ch

Fühle dich wie der Dude! Geh bowlen! Im Bowling Marzili. Hää? –> bowling-marzili.ch

und natürlich der legendäre Sack mit Ramsch aus dem RaBe-Büro. Die Wundertüte schlechthin. Alles Ramsch? Wer weiss….