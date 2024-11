DO 28. November 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 221

Stimmen

CHRISTIE DASHIELL: JOURNEY IN BLACK (Crehz Music) – SOPHIE TASSIGNON: MYSTERIES UNTOLD (Rarenoiserecords) – NORMA WINSTONE: OUTPOSTS OF DREAMS (ECM) – ROXANA AMED/ FRANK CARLBERG: LAS TRABAJOS Y LAS NOCHES (Sony Music) – ROXANA AMED: BECOMING HUMAN (Sony Music) – LARA SOLNICKI: THE ONE END THE OTHER (Outside In Music)