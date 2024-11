Momente: Gret Haller gegen EU-Bashing

Gret Haller hat genug vom EU-Bashing. Die EU sollte uns heute und in Zukunft «nicht als Feindbild vor Augen stehen» oder «kreuzfalsche Ansichten an die Oberfläche gesellschaftlicher Kommunikation spülen».

So denkt und spricht die ehemalige Politikerin, Diplomatin und Wissenschaftlerin Gret Haller. Haller war Mitglied im Gemeinderat der Stadt Bern, später des Nationalrats, den sie auch 1 Jahr lang präsidierte. Ihre politische Karriere ist ebenso beeindruckend wie ihr Denken über die EU. Warum wurde die EU überhaupt gegründet? Wie steht es mit der Freiheit als Unionsbürger*innen? Sollte die Schweiz der EU beitreten?

Zu diesen Fragen hat Gret Haller das viel diskutierte, 2024 publizierte Buch «Europas eigener Weg» geschrieben. Über ihr Buch, die EU und ihre Bürger*innen spricht Gret Haller mit Christian in unserer Serie «Momente».