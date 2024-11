RaBe zieht um!

Das Berner Kulturradio RaBe muss nach fast 30 Jahren ausfliegen und seinen geliebten Horst in der Lorraine verlassen: Allen aktuellen Bewohnenden der Liegenschaft am Randweg 19 und 21 wurde das Mietverhältnis gekündigt. Das Gebäude wird saniert und falls bewilligt aufgestockt, in Zukunft werden Maisonette- und Attika-Wohnungen die Gentrifizierung des Berner Lorraine-Quartiers vorantreiben. Die Studios unseres Community-Radios sind in der Überbauung nicht vorgesehen.

Nach mehreren Monaten auf der Suche nach einem neuen Nest wurden wir zum Glück fündig und haben eine Liegenschaft entdeckt, die unseren Bedürfnissen entspricht: Ein paar Flügelschläge die Aare aufwärts in Richtung Marzili steht seit Langem ein ehemaliges Kieser-Training-Zentrum am Sulgenrain 28 in 3007 Bern frei. Die Bedingungen und Möglichkeiten der Räumlichkeiten, die nach unseren Wünschen eingeteilt werden können, sind äusserst vielversprechend. Wir können die Zugänglichkeit vereinfachen, wir können uns dank der Raumgrösse mit anderen Akteur:innen aus der Medien- und Kulturszene vereinen, um Ressourcen zu bündeln und die Infrastruktur wie Sitzungszimmer, Toiletten oder Kopiergerät gemeinsam zu nutzen.

Es gibt bereits Interessensbekundungen für eine Mitmiete verschiedener Gruppierungen rund um das „Haus der Bewegungen“, des Plattenlabels Voodoo Rhythm und des Online-Mediums Journal B. Auch andere Kulturakteur:Innen und NGO-Gruppierungen sind auf der Suche nach Räumlichkeiten, die mitgenutzt werden könnten. Unsere Augen und Ohren sind weit geöffnet auf der Suche nach möglichen Partner:innen, die unsere Werte vertreten. Es stand gar der Wunsch nach einem alternativen Medienzentrum im Raum. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Sulgenrain einen tollen, kreativ-wummernden Ort erschaffen, der einen Mehrwert für die vielen Beteiligten darstellt!

Bis es dazu kommt, braucht es bauliche Massnahmen und es ist klar, dass dies teuer wird, aber mangels Alternativen und unter dem Zeitdruck der Kündigung auf März 2025, mussten wir zusagen und sind zuversichtlich, dass wir mittels Fundraising und Crowdfunding die nötigen finanziellen Mittel zusammenkriegen – denn dieser von uns ungeplante Standort-Wechsel kann nicht aus der Vereinskasse bezahlt werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die zahlreichendenTipps zu leerstehenden Räumlichkeiten, die aus unserer Community an uns herangetragen wurden!

Für diejenigen, die es interessiert, haben wir hier ein paar Faktoren zusammengetragen, die für die Suche nach dem neuen Standort wichtig waren: