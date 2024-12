RaBe muss umziehen! Jetzt spenden!

Das Berner Kulturradio RaBe muss nach fast 30 Jahren ausfliegen und seinen geliebten Horst in der Lorraine verlassen: Das Gebäude wird saniert und treibt die Gentrifizierung des Quartiers voran. Unsere Studios sind dabei nicht vorgesehen. Aber hey, RaBen geben nicht auf und sind gut vernetzt! Ein paar Flügelschläge die Aare aufwärts in Richtung Marzili haben wir am Sulgenrain 28 das neue RaBe-Nest gefunden. Es wird wunderbar, doch der Umzug wird teuer und wir brauchen dafür Kohle, Mäuse, Kröten, Klartext: Geld.

Hier kommst Du ins Spiel: Jede Spende lässt uns vor Glück krächzen und wir schenken dir ein RaBe-Goodie! Ab 100.- gibt es zusätzlich eine limitierte RaBe-Fahne. Für Deinen Support sind wir ewig dankbar, denn wir möchten vor allem eins: Vom neuem Standort aus weiterhin viel Liebe, Engagement und Enthusiasmus über den Äther verbreiten.

Wir bedanken uns von Herzen bei unseren Mitgliedern, unseren Hörer:innen und Sympathisant:innen – Ihr seid die tollste Community der Welt!

Hier kannst du uns mit deiner Spende unterstützen!