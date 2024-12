Sendung vom 03. Dezember 2024

Sollen die Studiengebühren an den Hochschulen steigen? Darüber debattiert heute der Grosse Rat des Kantons. Die Mehrheit der Finanzkommission sagt aber deutlich ja. Dagegen gibt es Widerstand – Wir sprechen heute mit zwei Gästen. Mit Sandro Arnet der Studierendenschaft SUB der Universität Bern, und mit Nora Trenkel der nationalen Kampange “Bildung für alle -jetzt!”.

Im zweiten Teil unserer Sendung schauen wir nach Biel: Der Filmemacher Adrien Bordone erzählt in seinem neuen Film von seinen Kindheitsfreunden. Am Ende der Schulzeit kehrten mit ihren Familien nach Spanien zurückkehren. Bordone begibt sich nun auf eine Spurensuche.