Tanzen ganz ohne Substanzen, Gespräche und Socken: So kann Ecstatic Dance in einfachen Worten beschrieben werden. Aber, ist bei dieser Tanzform auch drin, was draufsteht – die Ekstase? Und muss man hierbei eine Choreografie einstudieren?Wie ein Ecstatic-Dance abläuft und was mit Ekstase im Tanz gemeint ist, auf das und weiteres hat Robb Correll eine Antwort. Robb Corell ist Mitgründer und DJ von Ecstatic Dance Bern im Gespräch mit Anne Estermann.