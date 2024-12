Sendung vom 5. Dezember 2024

In der Wintersession im Bundeshaus geht es um das Bundesbudget 2026-2028. Um die Armee aufzurüsten, will ein Teil des Paralaments bei der internationalen Zusammenarbeit sparen. Das stösst auf Kritik. Und: Eine Untersuchung von Amnesty International kommt zum Schluss dass die Angriffe Israels auf die Menschen in Gaza ein Genozid ist. Die Menschenrechtsorganisation ruft die internationale Gemeinschaft zu raschem Handeln auf. Und gegen Schluss der Sendung gibt es noch einen Kommentar zu der geplanten Erhöhung der Studiengebühren im Kanton Bern.