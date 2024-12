Bei der internationalen Zusammenarbeit sparen, um die Armee aufzurüsten

Im Bundeshaus läuft derzeit die Wintersession, eines der wichtigsten Geschäfte ist das Bundesbudget 2026-2028. Teil davon ist eine massive Aufstockung des Armeebudgets. Sparen will man dafür bei der internationalen Zusammenarbeit, beim Asylwesen und beim Bundespersonal. Zunächst wollte der Bundesrat den Armeehaushalt bis 2035 auf 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes erhöhen, doch das Parlament preschte vor und will nun dieses eine Prozent bereits per 2030 erreichen. Das Parlament will also für die Armee mehr als eine halbe Milliarde mehr, als vom Bundesrat budgetiert.

Im Nationalrat waren neben der SP auch Grüne und die GLP gegen das Bundesbudget, allerdings unterlagen sie der Mehrheit, die das Budget annahm. Nächste Woche geht das Budget in den Ständerat. Normalerweise hat die Bevölkerung ein Anrecht darauf, bei Vorhaben des Parlaments das Referndum zu ergreifen und diese per Volksabstimmung zu kippen. Beim Bundesbudget hingegen, ist kein Referendum möglich.