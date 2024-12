Am Freitag 06.12.2024 ab 22:00 bis 02:00 Uhr ufem Radio RaBe mit Hammer Geilem Sound die Sändig Multiversum



Ab 22:00 Uhr on Air

Bis 02:00 Live usem Studio Radio RaBe



Spezial Sändig: Progvision Radio Night



95,6 MHz Radio RaBe

DAB+ mit em neue grosse Sändegebiet und ou no uf:



https://rabe.ch/multiversum

https://twitch.tv/vjrossi (Livestream)



Live DJ Line-Up:

Simply Simon Simdra DJ

Lunaticsoul

Audiotoxic



Moderation by Venom & Rossi