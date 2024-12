Sendung vom 06. Dezember 2024

Heute vor 25 Jahren endeten die Proteste gegen die WTO Konferenz in Seattle. Die Proteste waren so mächtig, dass das Treffen der mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt nicht stattfinden konnte. Wir fragen uns: Wie war das damals möglich? Dann lauschen wir heute einem Kommentar aus der Feder von BaBa News. Die Redaktion wirft ein kritisches Licht auf die neue Staffel Tschugger: Die Serie bediene Anti-Muslimische Klischees, so der Vorwurf.