Vor 25 Jahren: Proteste gegen die WTO-Konferenz in Seattle

Vor 25 Jahren fanden in Seattle vom 30.November bis am 5. Dezember Proteste gegen das dritte Ministertreffen der Welthandelsorganisation WTO statt. Je nach Quelle strömten 40 Tausend bis 75 Tausend Protestierende auf die Strassen Seattles und das WTO-Treffen konnte nicht wie geplant stattfinden.

Dies war zwar nicht die Geburtsstunde der Anti-Globalisierungsbewegung, aber dennoch ein Knackpunkt. Wie kam es zu dieser Bewegung? David Böhner war damals in der Schweiz in der Anti-WTO-Koordination und der Antiglobalisierungsbewegung aktiv. Er blickt auf die Ereignisse in Seattle zurück und auf die Folgen und Entwicklungen der Jahre danach.