Rotkäppchen als Familienmusical

Das Familienmusical „Red Riding Hood“ feiert diese Woche Premiere. Alle kennen das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm, doch dieses Stück ist etwas anders. Rotkäppchen soll nämlich u.a. die Bäckerei ihrer Mutter retten.

Als Gast ist der Regisseur Robb Correll in der Sendung zu hören. Er erzählt, was hinter dem Stück steckt und was Rotkäppchen so besonders macht. Das Musical „Red Riding Hood“ ist sowohl auf Englisch als auch als „Rotkäppchen“ in deutscher Sprache im Kunst- und Kulturhaus Vis-a-vis zu sehen.

Mehr Kulturtipps gibt es auf: leporello.ch