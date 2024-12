Sendung vom 09. Dezember 2024

In der heutigen Sendung setzen wir den Schwerpunkt auf die Ereignisse in Syrien. Eine Koalition von Rebellengruppen hat die Hauptstadt Damaskus eingenommen und den langjährigen Machthaber Baschar Al-Assad in die Flucht geschlagen. Damit endet die Jahrzehntelange Herrschaft der Familie Al-Assad. Wie ist es dazu gekommen? Und wie geht es nun weiter? Über solche Fragen sprechen wir mit Ali Sonay von der Universität Bern.

Und wir hören Stimmen von Menschen aus Syrien, die derzeit in der Schweiz leben. Sie erzählen, wie sie die vergangenen Tage erlebt haben und was die Ereignisse für Gefühle auslösen.