Freund:innen sind Lebenselixier

Familie bekommt man vom Leben an die Backe geklebt. Freund:innen darf man sich selber aussuchen. Oft wissen sie mehr als unsere Lebenspartner:innen und sicherlich mehr als unsere Eltern. DER Film über Freundschaft auf Augenhöhe ist „Les intouchables“ von den Regisseuren Olivie Nakache und Eric Toledano. Eine Filmkritik über den französischen Kultfilm gibt es in dieser Sendung. Was Berner:innen von Freundschaft halten, hat Micha in einer Strassenumfrage gesammelt. Und ein weiteres Highlight der Sendung ist das Duo Ok Average. Phoebe und Anton sind live im Studio.