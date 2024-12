Kontraste Skandinavien – DO 12.Dezember 2024

DO 12.Dezember 2024, 23:00-24:00

Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 222

Kontraste Skandinavien

PALLE MIKKELBORG/ JAKOB BRO/ MARILYN MAZUR: STRANDS (ECM) – THE ARNE DOMNÉRUS QUARTET – JAKOB BRO/ LEE KONITZ/ BILL FRISELL etc: TAKING TURNS (ECM) – ARILD ANDERSEN: LANDLOPER (ECM) – FRIENDS & NEIGHBORS: THE EARTH IS # (Clean Feed) – ARVE HENRIKSEN/ HARMEN FRAANJE: TOUCH OF TIME (ECM) – TRYGVE SEIM/ FRODE HALTLI: OUR TIME (ECM) – TORD GUSTAVSEN TRIO: SEEING (ECM)