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Crisscross…Jazz kreuz und verquer

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Jürg Solothurnmann
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Sendung

Crisscross

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Kontraste Skandinavien – DO 12.Dezember 2024

DO 12.Dezember 2024, 23:00-24:00
Crisscross Jazz – kreuz und verquer – 222
Kontraste Skandinavien
PALLE MIKKELBORG/ JAKOB BRO/ MARILYN MAZUR: STRANDS (ECM)   –   THE ARNE DOMNÉRUS QUARTET   –   JAKOB BRO/ LEE KONITZ/ BILL FRISELL etc: TAKING TURNS (ECM)   –   ARILD ANDERSEN: LANDLOPER (ECM)   –  FRIENDS & NEIGHBORS: THE EARTH IS # (Clean Feed)    –   ARVE HENRIKSEN/ HARMEN FRAANJE: TOUCH OF TIME (ECM)   –   TRYGVE SEIM/ FRODE HALTLI: OUR TIME (ECM)   –   TORD GUSTAVSEN TRIO: SEEING (ECM)