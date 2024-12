Sendung vom 12. Dezember 2024

In Rumänien hätte es am vergangenen Wochenende Stichwahlen für die Präsidentschaftswahl geben sollen. Doch das rumänische Verfassungsgericht annullierte den ersten Wahlgang. In der Zwischenzeit gab es dennoch Parlamentswahlen. Wie geht es weiter und wie wird Rumänien seine Regierung bilden? Die rumänische Journalistin Alexandra Drugescu-Radulescu schreibt für den European Correspondent über Rumänien. Im Interview berichtet sie von den Wahlen und dem Erstarken von rechten Kräften im Land.

Letzten Montag entschied das Staatssekretariat für Migration (SEM), die Entscheide bei Asylgesuchen von Menschen aus Syrien auf Eis zu legen. Der Entscheid war eine Reaktion auf den Sturz von Baschar Al-Assad am Tag zuvor. Dieses Vorpreschen sei ein ungewohntes Tempo der Behörde, findet RaBe-Info-Politikredaktor Noah Pilloud in seinem Kommentar zum SEM-Entscheid.