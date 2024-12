Ungewissheit in Rumänien nach manipulierter Wahl

Eigentlich hätte es in Rumänien am vergangenen Wochenende Stichwahlen für die Präsidentschaftswahl geben sollen. Doch das rumänische Verfassungsgericht annullierte den ersten Wahlgang. Dies aufgrund von Dokumenten des rumänischen Geheimdienstes. Rumänien soll Ziel eines „aggressiven russischen hybriden Angriffs“ geworden sei. Tausende zuvor inaktive TikTok-Profile sollen vor den Wahlen aktiv geworden sein und die Inhalte des rechtsextremen Kandidaten Calin Georgescu massenhaft geteilt haben. Der Parteilose Kandidat sammelte dadurch am meisten Stimmen beim ersten Wahlgang.

In der Zwischenzeit gab es dennoch Parlamentswahlen, doch wie wird Rumänien jetzt eine Regierung bilden?

Alexandra Drugescu-Radulescu schreibt für den European Correspondent über Rumänien und studiert in der Niederlande Politikwissenschaften mit Fokus auf das Erstarken von Populismus und der extremen Rechten in Europa. Im Interview geht sie zuerst darauf ein, welche Auswirkung die Annulierung der Wahl hat und wie es in Rumänien jetzt weitergeht.