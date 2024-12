Sendung vom 13. Dezember 2024

In Berlin trifft sich die Politik zum Welt- Flüssiggas-Treffen. Dagegen gibt es Widerstand, denn Flüssiggas wird als saubere Technologie vermarktet. In Wahrheit ist Flüssiggas schädlicher als Kohle. Dann: Wie können Tier und Mensch sich auf augenhöhe begegnen? Diese Frage verhandelt Miriam Berger in ihrem Theaterstück „Sehe dich“. Einblicke in ihr Schaffen gibt es im zweiten Teil der Sendung.