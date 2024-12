Fragen über Fragen 2024

Warum ist die Banane krumm? Blaton stellt wie alle Jahre wieder im Dezember Fragen über Fragen und beantwortet, wenn auch nicht diese so doch viele andere Fragen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben.

Bei Ralph Natter wirft das Zuwinken unter den Mitarbeitenden von Bern Mobil Fragen auf, Anita Hettich fragt sich ob Licht tatsächlich eine Anziehung auf Mücken hat und Samuel Schwegler spricht mit dem Quizmaster Dominique Zach über sein Format „Pubquiz“.

Live im Studio stellt sich Evelyne Béguin die Frage, ob der Nikolaus und der Weihnachtsmann ein und derselbe sind und liefert auch gleich eine romantische Alternative zu den gängigen Filmklassikern zur Einstimmung auf Weihnachten.

Mal Ehrlich mit Dominic Zach, Quizmaster

Was passt besser zu einer Sendung die sich Fragen und Antworten widmet als ein Interview mit Dominic Zach. Er organisiert unter anderem das Pubquiz in Bern im Cafe Marthas.

Warum es beim Pubquiz nicht nur ums gewinnen gehen sollte. Wie man Seriensieger ein Bein stellen kann und ob Fragen zu Trash TV das Allgemeinwissen prägen, erzählt Dominic Zach Samuel Schwegler im Gespräch.

Zusätzlich zu einem kleinen Quizteil der gleich in der Sendung aufgelöst wird, haben wir noch ein Quiz eingebaut bei dem man eine Teilnahme für ein Pubquiz in Bern oder Burgdorf gewinnen kann. Die Antwort auf die in der Sendung gestellten Frage kann bis am 6. Januar an quiz@blaton.ch gesendet werden.