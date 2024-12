Sendung vom 16. Dezember 2024

Seit über 70 Tagen blockiert Israel den Norden Gazas. Der Journalist Hamza Hammad berichtet von der Lage und der Zivilbevölkerung in Nord Gaza und von den Zuständen in den verbliebenen Krankenhäusern. Und: Der gestrige Fahrplanwechsel der SBB bringt da und dort Veränderungen in der Landschaft des öffentlichen Verkehrs. Damit sind längst nicht alle zufrieden. Eine Glosse unserer Politikredaktorin Ursi Grimm.