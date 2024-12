Schöne Dezember Musik. Dienstag Abend 17 Dez.2024 *20* Uhr bringt Abbazappa – RaBe, Songs, vom Ex Pink Floyd Gitarrist David Gilmour 2024 grossartigen Solo Album Luck and Strange.

281 Sendung 17 Dezember 2024 *20Uhr*

gespielte Lieder David Gilmour 2024 Solo Album Luck and Strange.

01 Madrugada – Slowly Turns The Wheel 2022

02 David Gilmour – Black Cat 2024

03 David Gilmour – Luck and Strange 2024

04 David Gilmour – The Piper’s Call 2024

05 David Gilmour – A Single Spark 2024

06 David Gilmour – Vita Brevis 2024

07 David Gilmour – Between Two Points (with Romany Gilmour) 2024

08 David Gilmour – Dark and Velvet Nights 2024

09 David Gilmour – Sings 2024

10 David Gilmour – Scattered 2024

11 Frank Marino – Rise Above 2024

12 Heinrich Heine feat David Gilmour – Winter-Beauty (Gedicht zum Winter) 2015