Sendung vom 17. Dezember

Nach den Gemeinderatswahlen vom 24. November gingen die Spekulationen über eine mögliche Direktionsverteilung los. Fest standen nur 2 Dinge: Jede Direktion erhält ein*e nue*n Chef*in und Marieke Kruit übernimmt als neue Stadtpräsidentin die Präsidialdirektion. Seit gestern ist nun klar, wie die Aufgaben in der neuen Stadtregierung verteilt werden. Wir sprechen in der Sendung darüber, was die Verteilung der Direktionen bedeutet.

Ausserdem: Kantonale Mindestlöhne stehen unter Druck. Das Parlament befasst sich mit einer Vorlage, die kantonale Mindestlöhne unterbinden will. Von den Gewerkschaften kommt Widerstand.