INTRO: LARISSA & MICHA

Über die Sendung

Ding Dong – zwei Menschen, ein Nachbarschaftstandem

Nachbarschaft Bern ist ein Angebot der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit VBG, welche sich für die Lebensqualität in den Berner Quartieren einsetzt. Ziel von Nachbarschaft Bern ist es, Menschen in den Quartieren zu vermitteln und sie zu sogenannten Tandems zusammenzubringen. Menschen, die nicht nur nahe voneinander wohnen, sondern sich auch nachbarschaftlich unterstützen. In diesem Podcast kommen sie zu Wort und erzählen von ihrer Begegnung und ihrem Bezug zum Quartier. Jede Folge aus einem anderen Stadtteil von Bern.