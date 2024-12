Heute in der Sendung geht es rund ums Erben. Es gibt einen Beitrag zur Ausstellung: Hilfe ich erbe, welche momentan im Generationenhaus Bern zu besichtigen ist. Als live Gast dürfen wir heute Fabiana Haldemann begrüssen. Sie ist Notarin in Thun und hat mit ihren Klient*innen schon Einiges in Bezug auf das Thema „Erben“ erlebt. Dann gibt es einen spannenden Beitrag zum neuen Dokumentationsfilm: “ Wir erben“ von Simon Baumann. In unserem Gewinnspiel „Backwörds“ könnt ihr einen Gutschein von Ethik küsst Ästhetik gewinnen.

Hört rein ! Vielleicht gibt es ja auch Euch neue Denkanstösse rund ums Thema „Erben“.