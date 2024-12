Sendung vom 19. Dezember 2024

Der Dokumentarfilm A Sisters Tale der Filmemacherin Leila Amini erzählt von Nasrin, die nicht nur eine berühmte Sängerin, sondern auch eine gute Mutter sein will, und das im Iran, wo Singen in der Öffentlichkeit für Frauen verboten ist.

Und: 3youni ist der Künstlername von Yassin Mehdi. In seine Musik packt er eine Reise zu sienen Wurzeln nach Bagdad und viele arabische Metaphern.