Body of Fear: Ein therapeutisches Theaterstück

Martina Momo Kunz, Claudia Popovic, Sofia Zambrano und Benjamin Spinnler sind Teil des Kolektivs „Les Mémoires d’Hélène“. Für ihr Stück „Body of Fear“ setzen sie sich mit ihren Ängsten auseinander. Ob Lebenskrisen, gescheiterte Beziehungen oder hereinflatternde Briefe von Behörden – so vielfältig ihr Ursprung, kann auch der Umgang mit Angst sein. Ihr Stück ist intensiv. Es verspricht eher Therapie als Horrorshow zu sein und auch Humor ist dabei. Eine Kostprobe gibts im Beitrag.



Vorstellungen im Schlachthaus Theater Bern:

Fr 20.12.24, 20:00

Sa 21.12.24, 20:00

So 29.12.24, 19:00

Di 31.12.24, 21:00, im Anschluss Silvester-Party mit Konzert von I never took my Ritalin