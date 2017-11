Rhythm & Blues Juke Box

Über die Sendung

Rhythm and Blues, eine Musik die über 60 Jahre alt ist und mit dem Alter weder müde noch leiser geworden ist. (Please play it loud!)

Wir kennen die wahre Geschichte dieser Musik und werden die magischen Momente herausfiltern. Unter R&B verstehen wir: Jump Blues, Boogie Woogie, Rock'n'roll, Soul Music, Funk Music, Ska, Rap und zum Teil auch Hip-Hop, aber immer mit etwas Jazz abgerundet. Die Stars der Sendungen werden z. B. Joe Turner, Ike & Tina Turner, T-Bone Walker, Piano Red, Cecil Gant, Hank Ballard, Aretha Franklin, Fats Domino, Chuck Berry, James Brown und so weiter heissen. Da ganz klar ist, dass der Blues sowie Gospel (im Soul und im Funk) immer im Vordergrund sein werden, werden wir sicher über Mama Blues viel erzählen dürfen. Nur die originalen Songs haben in unserer R&B Juke Box Platz.

Es geht definitiv nur um fun, fun, fun und darum die echten Hammersongs wieder zu entdecken.