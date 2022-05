Wir bieten einjährige Praktika in den Sparten Kulturjournalismus oder Moderation an. Ab 19. August arbeitest Du entweder in der Sendung Subkutan als Kultur-Journalist:in oder bei Botz3000 als Moderator:in.

Hier steht alles für Deine Bewerbung als Kultur-Journalist:in

Hier steht alles für Deine Bewerbung als Moderator:in

Du hast Zeit bis zum 15. Mai.