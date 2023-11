Dr Dezämber Kaländer 2023

Von drauss, dem Äther komm ich her und muss euch sagen es Dezämberkälendert sehr! All überall auf den Sendemasten, seh` ich tolle Preise rasten. Und droben vor dem RaBe-Tor, kommt die Morgencrew hervor. Sie wird euch in reichem Mass beschenken und sauber bis zur Weihnacht lenken. Es gibt Kaffee, Switch und schöne Schlitten, in tollen Beizen mit mehr als Fritten, Bowling, Rutschspass, Tageskarten, die nur auf euren Anruf warten. Jeweils in unseren Morgenshows, gibt’s geileres als vom Samichlous. Ich will`s jetzt hier nicht ganz abfucken, aber der Chlous kann auch dieses Jahr einpacken! Der Sack mit Ramsch wird klar nicht fehlen, fangt die Tage an zu zählen. Ich freu` mich wieder fest und echt, für`s Morgenteam, der Kencht RaBrecht.

und z gwinne git`s diesjahr: