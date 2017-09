http://rabe.ch/wp-content/uploads/2017/09/VOX-MUNDI-05.-Sept-2017.mp3

vox mundi talks with Nina Laky about „Radio Identity“, a radio project on the Lucerne Festival. In our voxpop we asked the audience their opinion about radio shows. Last but not least we present a new country: Sweden!

vox mundi sprach mit Nina Laky über „Radio Identity“, ein Radioprojekt am Lucerne Festival. Im voxpop fragten wir Leute auf der Strasse, wie sie sich eine Radiosendung wünschen. In der Rubrik Around the world machen wir Halt in Schweden!