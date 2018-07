Über die Sendung

„Aus der Kiste“ ist die Sendung des berühmt-berüchtigten Berner Kollektivs „Spiegelkiste“. Die beiden Moderatoren King Emir und Terrapi moderieren jedoch nicht nur, sondern mixen gleichzeitig. So wird garantiert, dass der Sound nie stoppt. Der Fokus liegt dabei auf elektronischer Musik und deren Entstehungsgeschichte – vornehmlich House und Techno- aber auch deren Einflüsse. Die Mixes der Moderatoren und der Gäste sind unter https://hearthis.at/ausderkiste/ nachzuhören. Wenn also der Beat pumpt und der Bass dröhnt, kannst du sicher sein, dass du richtig bist bei „Aus der Kiste“. Denn: „Buddhiste, Christe und Atheiste – alli loset us dä Chistä!“