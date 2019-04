RaBe-Festivalsommer 2019

Endlich Sommer!

Zeit sein Leben unter freiem Himmel und den besten Events in und um Bern zu verschwenden!

RaBe stellt euch die besten, schönsten, tollsten, hippsten, herzblutigsten, grössten und kleinsten Festivals dieses Sommers vor. Wo, wann, was läuft erfahrt ihr hier und alle Infos dazu in den RaBe-Morgenshows. Natürlich gibt es auch immer Tickets abzustauben, auch für bereits ausverkaufte Shows.

Hier unsere Gäste (wird laufend ergänzt und aktualisiert):

Freitag 3. Mai 9:00 – 10:00

Open Air St. Gallen 27.-30. Juni mit Die Ärzte, K.I.Z., Faber, Metronomy, Yung Hurn, Boyz Noize, Florence & the Machine, The 1975, Rin, u.v.a.

Donnerstag 16. Mai 10:00 – 11:00

FestiNeuch 13.-16. Juni mit Patti Smith, Ben Harper & the Innocent Criminals, Sum 41, Sophie Hunger, Midnight Oil, Ska-P, Altin Gün, Caravan Palace, u.v.a.

Dienstag 21. Mai 10:00 -11:00

Montreux Jazz Festival 28. Juni – 13. Juli mit Elton John, Apparat, The Chemical Brothers, Sting, Quincy Jones, Bon Iver, ZZ Top, Rita Ora, Tom Jones, Krhuangbin, Slash, u.v.a.

Mittwoch 22. Mai 10:00 – 11:00

Bad Bonn Kilbi 30. Mai – 1. Juni mit The Comet is Comming, Yves Tumor, Courtney Barnett, Sophie Hunger, Boy Harsher, Slowthai, Sons of Kemet, u.v.a.

Paleo Festival Nyon 23.- 28. Juli mit The Cure, Charlotte Gainsbourg, Tash Sultana, Cari Cari, Xavier Rudd, Shaka Ponk, Lana del Ray, Polo & Pan, u.v.a.

Schmittner Open Air 20.-22. Juni mit Clawfinger, Lords of the Underground, Altin Gün, Sons of the East, Radio Moscow, Kellerkind, Knackeboul, Puts Marie, u.v.a.

Gurten Festival 17.-20. Juli mit Laureen Hill, Rudimental, Editors, Marteria & Casper, Tash Sultana, AnneMayKantereit, Action Bronson, Trettman, Big Zis, Baze, u.v.a.

Anyone can play guitar Festival 29. Juni mit The Mojo Hunt, The MinX, The Codger Lingus, Loretta, The Starkeys

Greenfield Festival 13.-15. Juni mit Slipknot, Toten Hosen, Sabaton, Feine Sahne Fischfilet, Millencolin, Lamb of God, Chelsea Deadbeat Combo, Papa Roach, u.v.a.

Open Air Gampel 15.-18. August mit Parkway Drive, Kygo, Alligatoah, Ziggy Marley, Namika, KT Gorique, Yung Hurn, Royal Republic, Jeremy Loops, u.v.a.

Open Air Schwanden irgendwann mit Uristier 🙂