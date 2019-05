Multiversum Birthday Month

Multiversum feiert den ganzen Mai hindurch das 12-jährige Jubiläum. Aus diesem Anlass haben die Multiversum Sendungsmachenden für den ganzen Monat ein hammer Programm zusammengestellt. Am 3. Mai starten sie mit den Bernern, Silent Sphere und Deejota in das Jubiläum. Die beiden sind bekannt durch ihre fantastische Veranstaltung Flying Mystik im Gaskessel und The Legend im Tscharni. Zudem produzieren sie für das bekannte israelische Label IBOGA. Am 17. Mai (Multiversum Birthday Bash 12.Years) begrüssen sie das Label Labor Musik mit DJ Flow Tox und Masam. Aber das ist noch nicht alles. Den Abschluss an diesen Abend macht niemand geringerer als D-Project (Multiversum & MDMA rec.). Zum Schluss das Zückerchen am 31. Mai. Der bekannte Project X.2.1 von V.I.R.U.S. Rec. wird im Studio erwartet. Der gebürtige Berliner wird euch mit seinen coolen Beats einheizen.

Multiversum, Freitag 3., 17. + 31. Mai 2019, 22:00-02:00 Uhr (17.5., 22-03 Uhr)