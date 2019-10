RaBe-Jubiläums-Clubtour

Der Sommer ist weg, der Herbst ist da, und alle singen trallalla! Oder auch nicht. Nichts desto trotz und grad weil es ja in dieser Stadt zu dieser Jahreszeit so viel Tolles zu hören, feiern, sehen und staunen gibt, ist RaBe nun bereits das zehnte Jahr in Folge an den schönsten Anlässen in und um Bern live mit dabei. So tingeln wir einmal mehr mit unserem Live-Equipment von Club zu Club und senden was das Zeug hält! Dazwischen kehren wir aber auch immer wieder zum Mutterschiff in der Lorraine zurück und weihen unter anderem mit Schall und Rauch (und hoffentlich auch mit euch!) unsere nagelneuen Studios ein.

Ach ja, und wer seine Lieblingssendung einmal live mitverfolgen will, kann das Ende November im Schaufenster vom Schlachthaus Theater tun. Von dort senden wir fünf Tage lang Teile unseres Programms in eure hoffentlich warmen Stuben. Sicher erwarten euch dort auch einige Überraschungen.

Und so schaut`s aus:

31. Oktober – Super Dragon Electronic Music Festival

Mosaik serviert im Konhaus drei Tage lang vom 31. Oktober bis 2. November elektronsiches Leckerbissen von House bis Techno mit Kaiserdisco, Joris Delacroix, Nicola Koch (live) und vielen mehr!

RaBe ist am 31.10. live mit dabei und bringt allen die`s nicht ins Chorni schaffen,ein Stück davon von 21:00 bis 1:00 Uhr ins warme Wohnzimmer!

1. November – Pedestrians Plattentaufe

Am zweiten RaBe – Clubtourtag sind wir zu Gast im Dachstock, wo die Pedestrians ihre neue Platte *Sweet Space* taufen, über die sie uns schon neulich im Freitagmorgen parliert haben und nun mit Spannung erwartet und auf die Berner und Bernerinnen losgelassen wird. Mit dabei euch die Lokalmatadore von Friskit. Das Ganze ab 21:00 auch „on Air“

2. November – Grafitti Soli Fest

Am dritten Tag schuf Gott das Graffiti (oder so). Da das mit dem Schaffen allein aber nicht gemacht ist, brauchen auch die Jungen hie und da Kohle für neue Boxen, Lämpli und Kabel. Und so haben ein paar alte Säcke und Säckinnen beschlossen, den Schotter mittels einem tollen Solifest zu besorgen. Dabei die Krem döla Krem der lokalen Lärmabteilung wie Reverend Beatman, Chelsea Deadbeat Combo, Raptus di Follia udn die DJ Legenden Godfather Jamous und Rudolf Droogs. Und wo alte Knacker der Jugend helfen, sind wir gerne mit dabei. Ab 21:00 live!

6. November – Kandáleko LIVE! – Radioactivos Studio Session

Einmal mehr bringen die Radio-Aktiven RaBen heisse Grooves auf Lateinamerika ins RaBe. Dieses Mal die grossartiger Cumbia aus Kolumbien mit Kandáleko zwischen 19-20 Uhr im RaBe Wohnzimmer und im Äther!

8. November – PlayBern – Festival für Games & Kreativität

Gamen macht süchtig! Gamen macht asozial! Aber gamen macht auch Spass und kann vor allem noch viel mehr! Das wird gezeigt vom 7. – 10. November 2019 am ersten alternativen Gamefestival PlayBern in der Grossen Halle der Reitschule Bern. RaBe ist live mit dabei und sendet von 16-17 sowie von 20-22 Uhr mit dem Konzert der Sound Arts der HKB ab 21 Uhr

8. November – Sexteto Fantasma LIVE! – El Gato Calculista Studio Session

Der Freitag steht aber noicht nur im Zeichen den Gamens, sondern auch im Zeichen des Tangos! Zwischen 19-20 Uhr präsentier unere Tangosendung El Gato Calculista das Sexteto Fantasma aus Argentinien live im RaBe Wohnzimmer. Kommt vorbei!

10. November – Christoph Simon im Mokka!

Er ist der richtige für fast alles. Verspricht auf jeden Fall sein neustes Programm und wissen wir spätestens seit den RaBe Humortagen 2018, wo er mehr als einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wir haben selten so gelacht! Und so wagen wir uns auch das erste Mal in der Geschichte der RaBe Clubtour raus aus der Stadtberner Komfortzone und besuchen ihm im Thuner Mokka. Für alle die sich noch nicht soweit raus trauen, gibts auch den Anlass live on Air zwischen 19 und 21 Uhr.

13. November – Zebra Katz am Queersicht im Bee Flat

Ojay Morgan alias Zebra Katz ist Teil der queeren Rap-Electro-Welle, die momentan die Welt überrollt und nun im Binnenland Schweiz aufschlägt. Beeinflusst von der afroamerikanischen «Ballroom»-Kultur sind seine Auftritte eine Mischung aus Konzert, Performance und Fashion-Show. In Bild, Ton und 3D auf der Bühne bei Bee-Flat am Queersicht Filmfestival in der Turnhalle des Progrs und zu hören zwischen 21-24 Uhr auf RaBe

15. November – The Talk! Jamsession – Gschäch nüt schlimmers!

Die G9s Crew lädt im Café Kairo zu The Talk!, dem Hip-Hop Freestyle Jam rund um REEL BEETZ und gehosted von PeWe & Don Wie immer laden sie auch MCs, Sänger*innen und andere Verückte ein, ihren Stuff spontan auf der Kairo-Bühne zu präsentieren.

16. November – Swiss Live Talents Music Marathon

Am Wochende vom 15. & 16. werden in Bern wieder die besten Live Acts aus diversen Sparten des Schweizer Musikschaffens mit den Swiss Live Talent Awards am Musicmarathon gekührt. Auch RaBe ist wieder mit dabei und überträgt den Abend vom 16. November zwischen 21-24 Uhr aus der City Pub Bern die Live Shows von Mnevis, Carrousel und Tanya Barany

23. November – Hummus Fest im Fri-Son

Hier wird`s dunkel, verstörend und schön! Hummus Records aus La Chaux De Fonds feiert sich und seine Lieblingsbands mit einem grossen Fest im Fri-Son in Fribourg. Nebst den eher harten Grindcore Geschichten wie Coilguns, Yautja oder den Doom & Blckmetalern von Rorcal gibt es auch Ruhigeres von Louis Jucker, Edmond Jefferson & Sons und Emelie Zoé. Dass einige Songs ausschliesslich im Winter geschrieben wurden, ist durchaus Glaubhaft und passt wunderbart in den November! Wir übertragen das Hummus Fest von 18:00 bids fertig.

27. November – Bonaparte im Bierhübeli

Sie sind sicher eine der bekanntesten Bands mit Verbindung nach Bern und ihre Liveshows sind legendär! Wir sind gespannt auf ihren Gig und freuen uns Bonaparte zum ersten Mal live übertragen zu dürfen! Das Ganze aus dem Bierhübeli zwischen 20 udn 23 Uhr.

27. Nov. bis 1. Dez. – Bone Performance Art Festival – RaBe 5 Tage im Schaufenster vom Schlachthaus

Im Fahrwasser des Bone Performence Art Festivals, welches in der Zeit stattfindet, segelt RaBe mit seine Sendungsmachenden täglich durch`s Schaufenster des Schlachthaustheaters. Nebst dem regulären Programm erwarten die Hörer*innen jeweils um Mitternacht die Bone Performance Midnight Sessions und sicher noch einige Überraschungen! Wir freuen uns, wenn ihr vorbei schaut!

28. November – 8 Jahre Kapitel Festival

Am Donnerstag verlassen wir unser temporäres RaBe-Nest im Schlachthaus und fleigen kurz rauf ins Bollwerk. Dort feiert das Kapitel sein achtjähriges Club-Dasein. Wie schon in rund 416 Weekends davor, serviert das Kapitel auch zum Jubiläum feinste Elektronik und feiern wie es sich gehört von spät bis spät in der Zeit vom 28.November bis am 2. Dezember.

Wir gratulieren herzlich und senden mit Moderations-Legende Padi Stucki am Donnerstag 28.11. ab Mitternacht bis äne use das gute Zeug auf RaBe!

5. Dezember – RaBe Studioeinweihung

Ja auch wir haben allen Grund zum feiern. Anfangs Dezember sind die neuen, digitalen Studios fertig und diese möchten wir euch gerne zeigen! Von 18:00 bis 22:00 Uhr feiern wir mit Apéro, Freibier und viel gutem Sound von den RaBe-Plattenleger*innen Melissa & Panos. Dazu gibt`s Führungen durch die neuen Studios und die Spezialsendung damit ihr auch zuhause hört, wie toll das tönt!

13. Dezember – RaBe Space Safari

Und wir tun es noch einmal! Mit dem Zweihänder durch die schönsten Gefielde der elektronischen Musik, hangeln sich Sorbeats und der Klangbecker uns von Progressivem House zu Techno, wie immer mit diversen Abgünden! Diesesmal gibt es aber noch viel mehr! Einen besonderen Leckerbissen wird von Pierrepero aus dem fernen Solothurn in Form seines Schaffens zum besten gegeben. ACHTUNG: Kann wie immer Spuren von Acid enthalten! Im schönen ISC ab 23 Uhr – Step in!

14. Dezember – Berner Schallplattenbörse

Traditionell stöbert RaBe zum Abschluss der Tour, in den Plattenkisten der Händler*innen nach Raritäten und Trouvaillen oder auch hie und da Verbrechen auf Vinyl, welche dann von Wale & Speedee mit legendären Kommentaren in den Äther geschickt werden. Gesendet wir direkt von der Schallplattenbörse aus den Strenensaal in Bümpliz.