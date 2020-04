Am Rande der Welt…

…könnte man meinen, sind wir jetzt. Nix los überall, troztdem viel neue Musik, auch wenn Konzerte momentan nur via Livestream zu geniesen sind. Donnerstag, 30.4.20 von 17 bis 18 Uhr aur Radio Rabe, neues aus Country, Americana und Bluegrass, z.b. Mike McKenna Jr mit „At the edge of the world“ und einiges mehr…