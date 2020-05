Information: RaBe-Programm zu Corona-Zeiten

„Corona“-Information

Liebe RaBe Hörer*innen

In den nächsten Wochen kann es sein, dass einige unserer Sendungen kurzfristig ausfallen. Wir versuchen, das Programm auf unserer Webseite aktuell zu halten. Es kann aber auch zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Das aktuelle Programm findet ihr hier: Programm

Unsere Moderator*innen produzieren ihre Sendungen zurzeit vorwiegend zuhause. Dies kann Einfluss auf die Tonqualität haben. Wir bitten euch um Verständnis.

Trotz den schwierigen Umständen setzen wir alles daran, euch die bestmögliche Unterhaltung zu bieten und mit Information auf dem Laufenden zu halten.

RaBe bleibt für euch auf Sendung, bleib du für uns zuhause!

„Corona“ Information

Dear RaBe listeners

In the next few weeks, some of our shows may be cancelled. We try to keep the program on our website up to date. However, there may also be changes at short notice.

You can find the current program here.

Our moderators currently produce their programmes mainly at home. This may have an influence on the sound quality. We ask for your understanding.

Despite the difficult circumstances, we are doing everything possible to offer you the best entertainment and to keep you up to date with information.

RaBe stays on air for you, please stay at home for us!

Información „Corona“

Estimadas y estimados RaBe-escuchas

En esta situación especial nuestra radio sigue en pie. En las próximas semanas sin embargo podrá haber cambios imprevistos. Intentaremos mantener la programación actualizada en nuestra página web.

La programación actual se encuentra aquí: Programa

Muchas de las voces que os acompañan en nuestra radio están emitiendo desde sus casas. Lo cual puede afectar a la calidad del sonido. ¡Agradecemos vuestra comprensión!

A pesar de las circunstancias y complicaciones hacemos todo lo posible para seguir acompañándoos con información, diversión y buena música.

RaBe sigue en el aire para ti, sigue tú en casa para la comunidad.