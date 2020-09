R&B Jukebox 25.09.2020 „All you need is love“

Guten Tag

Morgen Freitag zwischen 17.0018.00 Uhr ist auf den Kulturradiosender RaBe diie Sendung Rhythm and Blues Jukebox im Programm.

All you need is love geschrieben von John Lennon und gespielt von The Beatles ist eine der Weltweit bekanntesten Pazifisten Song.

Zu hören wird die All you need is love 2020 Version der Band Playing for Change sein.

Diese Sendung besteht aus 14 Lieder davon 13 vom 2020 und eines vom 2019.

Kommt mit RaBe auf eine Stunde Entdeckungsreise durch die magische Welt der Friedliche Musik.

Ich wünsche einen schönen Abend.