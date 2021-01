Die 5. Berner Humortage 27.-30. Januar

YEAH! Die 5. Berner HUMORTAGE vom Mi 27. bis Sa 30.1.2021 finden definitiv als Radiovariante on Air statt!



Nachdem uns 2020 das Lachen vollends verging, prusten wir 2021 wild drauf los: Jetzt gibt’s nämlich endlich den 5. Geburtstag, die hölzerne Hochzeit oder eben die 5. Ausgabe der Berner HUMORTAGE! In ungewohnter Manier führen wir die Humortage nicht live im Tojo durch, sondern wegen der momentanen Weltlage im RaBe-Studio. Das heisst für das Publikum: Gemütlich zuhause auf dem Sofa sitzen; Tee, Wein, Bier oder Vodka köpfen; Ohren spitzen und Lachmuskeln trainieren. „Humor ist der Knopf, der verhindert, dass und der Kragen platzt“, sagte mal der grossartige Humorist Joachim Ringelnatz – passt perfekt zu aktuellen Situation…



Mi. 27. Januar 2021, 20 Uhr

Spezialsendung mit Eddie Ramirez & Sven Ivanić

Witze über Menschen mit Beeinträchtigung, über Rassismus oder die sexuelle Einstellung – ist das erlaubt? Eddie Ramirez ist ein Zürcher Komiker und Blogger, der diverse Minderheiten verkörpert. Er und sein Buddy Sven Ivanić besuchen und zu einer Spezialsendung im Studio und bringen Ausschnitte aus ihren Comedy-Programmen mit. Sven Ivanić spannt dabei einen Bogen zwischen unterschiedlichsten Lebensbereichen wie dem Alltag von Jurist*innen, den Sorgen von Partygänger*innen oder dem Schicksal von Migrant*innen in der Schweiz.



Do. 28. Januar 2021, 20 Uhr

NACHTAKTIV Teil I – die Humortage Comedy Special Show mit Christoph Simon, Martina Hügi, Fehmi Taner, und Dominik Blumer

Zur 5. Ausgabe der HUMORTAGE lädt unser gern gesehener Gast Christoph Simon seine aktuellen Lieblinge der Comedy-Szene ein: Martina Hügi zeigt sich gesellig und wächst über Geselligkeit hinaus. Fehmi Taner ist ein hinreissender Improvisator voller herzlicher Mudrigkeit. Und Dominik Blumer ist die Live-Band.



Fr. 29. Januar 2021, 20 Uhr

NACHTAKTIV Teil II – die Humortage Comedy Special Show mit Christoph Simon, Rebekka Lindauer, Fehmi Taner, und Dominik Blumer

Zur 5. Ausgabe der HUMORTAGE lädt unser gern gesehener Gast Christoph Simon seine aktuellen Lieblinge der Comedy-Szene ein: Rebekka Lindauer schaut genau hin, auf Zehensocken und Funktionswäsche. Fehmi Taner ist ein hinreissender Improvisator voller herzlicher Mudrigkeit. Und Dominik Blumer ist die Live-Band.



Sa. 30. Januar 2021, 20 Uhr

Capital Slam on Air mit Marguerite Meyer und Lisa Christ

Die beiden grossartigen Slam Alphas muss frau niemandem mehr vorstellen: Marguerite Meyer und Lisa Christ fahren mit ihren besten Texten auf.

Ohne Live-Event kein Publikum, ohne Publikum keine Tickets, ohne Tickets keine Einnahmen… Willst du ein Soli-Ticket kaufen und damit dein Lieblingsradio und die Künstler*innen supporten? Den Betrag bestimmst du selbst und wir singen ein Loblied auf dich!

IBAN-Nummer CH28 0900 0000 3002 5712 8 mit Vermerk „Berner Humortage“.

Mit der freundlichen Unterstützung von

