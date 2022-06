Jam-Session gefällig?

Vom 17.-19. Juni findet in Ramsei im Emmental ein Bluegrass-Jam-Wochenende statt, der Veranstalter Silvio Beltrametti ist zusammen mit ein paar Musikern bei mir im Studio und erzählt Euch, was dort so passiert. Livemusik aus dem Studio und viel neue Musik am Donnerstag, 09.06.22 von 17 bis 18 Uhr auf Radio Rabe!