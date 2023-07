Yeah, wir starten endlich den T-Shirt Summer Sale 2023! Diese coolen RaBe T-Shirts sind viiiiiel zu schade, um bei uns im Schrank zu verstauben. Wir würden uns riesig freuen, wenn sie fortan in die Welt getragen werden.

Aufgepasst: Jedes T-Shirt kostet nur 10 CHF.

Möchtest du ein T-Shirt ergattern? Dann schreib direkt eine Nachricht an rabe@rabe.ch, gib die Sujet Nummer an und deine T-Shirt Grösse. Um Portokosten zu sparen, wäre es super, wenn du das T-Shirt am Randweg 21 abholen könntest. Du kannst bei uns ganz einfach bar bezahlen!

Diese T-Shirts verkaufen wir für 5 CHF, da sie leichte Mängel aufweisen, der Siebdruck ist nicht perfekt gelungen, vereinzelt leichte Flecken…