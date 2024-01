Eigentlich wäre heute Livemusik

aber leider können Chicken Ruckus wegen Krankheit nicht kommen, somit fällt auch das Konzert am 18.01.24 um 20 Uhr im Old City Pub in Bern aus. Dafür gibts aber wieder Neues aus Bluegrass und Country, z.b. vom Kanadier Luba Dvorak, der in seinem Song von den legendären Geschwindigkeitsrekorden in der Salzwüste von Bonneville singt, das Video dazu unten. Donnerstag, 18.1. von 17 bis 18 Uhr hier auf Radio Rabe!