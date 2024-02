Zwischen Sonne, Mond und Sterne

Wie sieht es wohl hoch oben im Himmel zwischen Erde und Mond aus? Das weiss Emilian! Der Leporelloredaktor erzählt in der Sendung, was ihn an den Sternen, Weltall etc. so fasziniert. Das Wissen über den Weltraum hat er aus dem Bilderbuch „Wir fliegen ins Weltall!“ von Autor Timothy Knapman.

Wer noch mehr Lust auf die Sternenwelt hat, der darf sich für den Besuch in der Sternwarte freuen!

Der Leporelloredaktor Emilian moderiert gemeinsam mit Lena die Sendung. Für die beiden ist die gemeinsame Sendung Radiopremiere – was Emilian gerne liest und wie er überhaupt zur Redaktion gekommen ist, das erzählt der Leporelloredaktor in der Sendung.

Zum Schluss verrät Emilian noch, was sein absolutes Lieblingsbuch ist.

Lust auf mehr Tipps rund ums Weltall auf: leporello.ch